ABD Sudan'daki 157 kurumu yaptırım listesinden çıkardı - Son Dakika
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ABD Sudan'daki 157 kurumu yaptırım listesinden çıkardı

6 saat önce

Sudan, ABD'nin Sudan'da faaliyet gösteren 157 kurumu yaptırım listesinden çıkardığını bildirdi.

ABD Sudan'daki 157 kurumu yaptırım listesinden çıkardı, System.String[]

Sudan, ABD'nin Sudan'da faaliyet gösteren 157 kurumu yaptırım listesinden çıkardığını bildirdi.

Merkez Bankası Başkanı Bedreddin Abdurrahim, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığından gönderilen yazıya göre bu 157 kuruma yaptırımın Washington yönetimince 12 Ekim 2017'de alınan 13067 ve 13412 sayılı kararlar doğrultusunda kaldırıldığını belirtti.

Abdurrahim, ancak Darfur olaylarıyla bağlantılı kurum ve şahıslara yaptırımın sürdüğünü kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımları Ekim 2017'de kaldırma kararı almış ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyen ülkeler listesi"nden çıkarmamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:04 Kaynak: AA
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