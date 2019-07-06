ABD, Sudan'daki uzlaşıdan memnun
39 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında anlaşma sağlanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:47
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Sudan
'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında anlaşma sağlanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.
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