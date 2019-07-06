Son Dakika Haberleri: ABD, Sudan'daki uzlaşıdan memnun
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ABD, Sudan'daki uzlaşıdan memnun

39 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında anlaşma sağlanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

ABD, Sudan'daki uzlaşıdan memnun, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında anlaşma sağlanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:47 
Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Sudan, Ekonomi
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