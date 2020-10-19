ABD, Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkarmaya hazırlanıyor - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracağını duyurdu.

Sudan'ın El Kaide'nin 1998 yılında Kenya ve Tanzanya'daki ABD büyükelçiliklerine düzenlediği terör saldırılarının kurbanlarına tazminat ödemesi konusundaki görüşmeler devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabında Sudan'ın terör mağdurlarına tazminat ödemeyi kabul ettiğini duyurdu. Trump, Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracağını açıklayarak, "Büyük ilerleme kaydeden Sudan'ın yeni hükümeti, ABD terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Ödeme yapıldıktan sonra Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracağım. Amerika halkı için adalet ve Sudan için büyük bir adım" ifadelerini kullandı.

Sudan Başbakanı Abdala Hamdok ise yaptığı açıklamada, ABD'nin Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkarması için kongreye resmi olarak bildirimde bulunacağı anı beklediğini ifade etti. - WASHINGTON