ABD: Sudan'ın 'terörü finanse eden devletler' listesinden çıkarılması an meselesi - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD: Sudan'ın 'terörü finanse eden devletler' listesinden çıkarılması an meselesi - Son Dakika Dünya

ABD: Sudan'ın 'terörü finanse eden devletler' listesinden çıkarılması an meselesi

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, 1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımları ekim 2017'de kaldırma kararı almış ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü finanse eden devletler listesinden" çıkarmamıştı.

ABD: Sudan'ın 'terörü finanse eden devletler' listesinden çıkarılması an meselesi, System.String[]

Sudan'da temaslarda bulunan ABD Hazine Bakanlığı heyeti, Sudan'ın "terörü finanse eden devletler" listesinden çıkarılmasının an meselesi olduğunu belirtti.


Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un, ABD'nin terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea başkanlığındaki heyetle görüşmesine ilişkin hükümetten yazılı bir açıklama yapıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Sudan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:16 
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