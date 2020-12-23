ABD, şüpheli reçetelerle ilaç satarak "afyon krizini" körüklediği gerekçesiyle Walmart'a dava açtı - Son Dakika

ABD, şüpheli reçetelerle ilaç satarak "afyon krizini" körüklediği gerekçesiyle Walmart'a dava açtı

23.12.2020 11:29
ABD, şüpheli reçetelerle ilaç satarak

ABD Adalet Bakanlığı, dünya çapında satış yapan perakende zinciri Walmart'a, "bünyesindeki eczanelere afyon içeren şüpheli reçetelerle ilaç satmaları için baskı yaparak afyon krizini körüklediği" gerekçesiyle dava açtı.

ABD Adalet Bakanlığı, dünya çapında satış yapan perakende zinciri Walmart'a, "bünyesindeki eczanelere afyon içeren şüpheli reçetelerle ilaç satmaları için baskı yaparak afyon krizini körüklediği" gerekçesiyle dava açtı.

Bakanlığın dava için hazırladığı 160 sayfalık dosyada, Walmart'ın eczanelerinde bulunan reçete denetleme sisteminin şüpheli reçeteleri tespit etme konusunda yetersiz olduğu ve bu konuda çok sayıda örneğin bulunduğu savunuldu.

Dosyada, Walmart'ın kontrol altındaki maddeleri eczanelere dağıtarak, eczanelerin de reçetelerle afyon içeren ilaç satarak afyon krizinde rol oynamış olabileceği iddia edildi.

Şirketin, mağazalarındaki eczacılara çok sayıda reçeteyi mümkün olduğunca hızlı vermeleri yönünde yoğun şekilde baskı yaptığı belirtilen dosyada, eczacıların böylece kurallara uymalarının zorlaştırıldığı öne sürüldü.

Bakanlığın Vatandaşlık Bölümünden Sorumlu Başsavcı Yardımcısı Jeffrey Clark, Walmart'ın afyon içeren ilaçların dağıtımını engellemesine yardım edecek mekanizmalarının olmasına rağmen bunun yerine kendi eczacılarının geçersiz olduğunu bildiği binlerce reçeteye ilaç verdiğini ve şüpheli afyon içeren ilaç siparişlerini yetkililere bildirmediğini kaydetti.

Walmart, ABD'de 5 binden fazla mağazasında bulunan eczaneler dolayısıyla, en büyük eczane zincirlerinden ve toptan gıda satış şirketlerinden biri konumunda bulunuyor.

Diğer yandan Walmart, Bakanlığın davasına tepki göstererek, "davanın, eczanelerin hastalarla doktorların arasına girmesini yasa dışı şekilde zorlayan meşru bir teori icat ettiğini" savundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Adalet Bakanlığı, Dava, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, şüpheli reçetelerle ilaç satarak 'afyon krizini' körüklediği gerekçesiyle Walmart'a dava açtı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun Tiktok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim "Koronavirüsü nerede ve kimden kapıyoruz?" araştırmasında dikkat çeken sonuç: İş toplantıları ve aile yemekleri Son Dakika! MİT tırları davasında Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis cezası CHP'li üye parti binasının kapalı olmasına tepkisini not yazarak gösterdi: Görev yapmayacak varsa ben yaparım Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Mevduat hesaplarında stopaj oranları düşürüldü: Bankada parası olan daha yüksek faiz alacak Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı çıktı Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz
Söğüt'te bulunan 6 milyar dolarlık altın rezervi 2 yıl içinde yerli imkanlarla çıkarılacak Söğüt'te bulunan 6 milyar dolarlık altın rezervi 2 yıl içinde yerli imkanlarla çıkarılacak         
11:09
Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı         
10:57
Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim         
10:45
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs kış aylarında 10 dakika boyunca canlı kalıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs kış aylarında 10 dakika boyunca canlı kalıyor         
10:30
Güne düşüşle başlayan dolar 7,64'ten işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 7,64'ten işlem görüyor         
10:25
Diş kliniğinde kadın çalışanlar arasında tartışma! İş arkadaşını öldüresiye dövdü Diş kliniğinde kadın çalışanlar arasında tartışma! İş arkadaşını öldüresiye dövdü         
09:55
Tigres, tarihinde ilk kez CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu Tigres, tarihinde ilk kez CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu         
09:49
Fabrikaya yükleme yapmak için yanaşan tır, çalışanı ezerek öldürdü Fabrikaya yükleme yapmak için yanaşan tır, çalışanı ezerek öldürdü         
09:41
Son Dakika! Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüse yenik düştü Son Dakika! Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüse yenik düştü         
09:21
Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu         
09:03
Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı         
09:01
Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor         
20:33
Altın rezervi keşfinin ardından Gübretaş Maden Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne Mahmut Karaman getirildi Altın rezervi keşfinin ardından Gübretaş Maden Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne Mahmut Karaman getirildi         
19:59
Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi         
18:48
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 11:38:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD, şüpheli reçetelerle ilaç satarak "afyon krizini" körüklediği gerekçesiyle Walmart'a dava açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei