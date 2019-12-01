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ABD: Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının aksamasından Esed rejimi sorumlu

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Cenevre'de devam eden Suriye Anayasa Komitesi sürecinin aksamasından Beşşar Esed rejiminin sorumlu olduğunu savundu.

ABD: Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının aksamasından Esed rejimi sorumlu, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Cenevre'de devam eden Suriye Anayasa Komitesi sürecinin aksamasından Beşşar Esed rejiminin sorumlu olduğunu savundu.

Sözcü Ortagus, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde geçen hafta başlaması öngörülen Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ortagus, açıklamasında, "ABD, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pederson'ın Suriye Anayasa Komitesinin çalışmalarını hızlandırma yolundaki çabalarını destekliyor. Esed rejiminden gelen ön koşullar, komitenin prosedür kurallarını açıkça ihlal etmektedir ve Astana Grubu ile Suriye 'Küçük Grubu' tarafından desteklenen çalışmaları geciktirmeye yöneliktir." ifadelerini kullandı.

Sadece BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının uygulanmasının yeterli olmayacağını ifade eden Ortagus, bunun yanında ülke genelinde ateşkes ilan edilmesinin, tutukluların serbest bırakılmasının, ülkede serbest ve adil seçimlerin yapılabilmesi için uygun ortamın hazırlanmasının da hayati derecede önemli olduğunu vurguladı.

İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde geçen pazartesi başlaması öngörülen Suriye Anayasa Komitesi 45 kişilik yazım kurulu toplantıları, Beşşar Esed rejimini temsil eden heyetin uzlaşmaz tavrı nedeniyle 4'üncü gününde de başlayamamıştı.

Suriye Anayasa Komitesi'nin muhalif Eş Başkanı Hadi el Bahra, BM'den ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "İkinci turun başından bu yana Anayasa Komitesi'nin faaliyet alanı ve yetkileri dahilinde 5 teklif sunduk. 5'i de rejim tarafından reddedildi." ifadelerini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Cenevre, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:34 Kaynak: AA
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