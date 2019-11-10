Son Dakika Haberleri: ABD, Suriye'de 500 ila 600 asker bırakacak
Son Dakika Güncel ABD, Suriye'de 500 ila 600 asker bırakacak

ABD, Suriye'de 500 ila 600 asker bırakacak

7 saat önce

NEW ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Suriye'de 500 ila 600 Amerikan askeri bırakacaklarını bildirdi.

ABD, Suriye'de 500 ila 600 asker bırakacak, System.String[]

NEW ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Suriye'de 500 ila 600 Amerikan askeri bırakacaklarını bildirdi.

Milley, ABC televizyonuna, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin DEAŞ ile mücadeleyi devam ettirmek için Suriye'de asker bulundurmaya devam edeceğini belirten Milley, "Sayının binden az olacağı kesin, belki 500 ya da 600 olur." dedi.

Milley, DEAŞ'a yönelik baskının devam ettirilmemesi durumunda, örgütün yeniden canlanabileceğini ifade etti.

"Yeni DEAŞ lideri hakkında önemli ölçüde bilgi sahibiyiz"

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesinin, örgüt üzerinde "yıkıcı" bir etki bıraktığını belirten Milley, örgütün yeni lideri hakkında önemli ölçüde bilgi sahibi olduklarını, fırsatı bulunduğunda onu da ele geçireceklerini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis memurunun üzerine atlayan kedi sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 Kasım'da 81 ilimizde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız Üşüyen yaralı genç kızın üzerini itfaiye erleri montlarıyla örttü Batman'da askeri araç devrildi: 3 asker, 4 güvenlik korucusu yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 06:00:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD, Suriye'de 500 ila 600 asker bırakacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]