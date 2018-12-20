"ABD Suriye'de hava saldırılarını da sonlandıracak"
9 saat önce
ABD'nin Suriye'den askerlerini çekme kararıyla birlikte DEAŞ'a karşı yürüttüğü hava saldırılarını da sonlandıracağı iddia edildi.
ABD
'nin Suriye
'den askerlerini çekme kararıyla birlikte DEAŞ'a karşı yürüttüğü hava saldırılarını da sonlandıracağı iddia edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:48
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