Son Dakika Haberleri: "ABD Suriye'de hava saldırılarını da sonlandıracak"

"ABD Suriye'de hava saldırılarını da sonlandıracak"

9 saat önce

ABD'nin Suriye'den askerlerini çekme kararıyla birlikte DEAŞ'a karşı yürüttüğü hava saldırılarını da sonlandıracağı iddia edildi.

ABD'nin Suriye'den askerlerini çekme kararıyla birlikte DEAŞ'a karşı yürüttüğü hava saldırılarını da sonlandıracağı iddia edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:48 

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Ekonomi
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