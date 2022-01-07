ABD, Suriye'de petrol sahalarına takviye gücü gönderdi - Son Dakika

ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üslerine Irak'tan takviye gücü gönderdi.

ABD ordusu, son günlerde İran destekli yabancı terörist grupların saldırılarına karşı Irak üzerinden Deyrizor ve Haseke'deki petrol sahalarına askeri takviye gönderdi.

Haseke'deki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Irak'ta konuşlu ABD unsurları, dün, El Velit Sınır Kapısı üzerinden Haseke'nin Şeddadi Üssü'ne, oradan da bugün Ömer Petrol Sahası'na en az 30 tırdan oluşan askeri konvoy gönderdi.

Havadan iki helikopter ve karadan YPG/PKK'lı teröristlerin eşlik ettiği konvoyda, personel taşıyıcı Hummer tipi araçlar, kapalı kasalar, tank ve iş makinaları yer aldı.

Ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde 5 Ocak'ta İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği Mayadin bölgesinden, ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası'nın çevresine roket saldırısı düzenlenmişti.

Yaklaşık 10 roketle yapılan saldırı sonucunda petrol sahasında herhangi bir zayiat olmamış, ABD güçleri de buna karşılık topçu atışlarıyla Mayadin'i hedef almıştı.