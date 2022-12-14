Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ryder, "ABD adına şunu ifade edebilirim, Suriye Demokratik Güçleri ile ortak operasyonlarımız yeniden başladı. 9 Aralık itibarıyla tam bir şekilde başladı. Tekrar söylüyorum, orada yerel ortaklarla çalışma odağımız DEAŞ'ın yeniden toparlanmaması üzerinedir." dedi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin İstanbul 'da İstiklal Caddesi 'nde düzenlediği bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ), Suriye ve Irak'taki birçok terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlemişti. Pençe Kılıç Harekatı adı verilen harekatın ardından ABD ve PKK/YPG terör örgütü bölgedeki ortak devriyelerini durdurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD'den Suriye'de skandal hamle! Yeniden teröristlerle çalışmaya başladılar - Son Dakika

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