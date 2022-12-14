ABD'den Suriye'de skandal hamle! Yeniden teröristlerle çalışmaya başladılar - Son Dakika
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ABD'den Suriye'de skandal hamle! Yeniden teröristlerle çalışmaya başladılar

14.12.2022 00:53

Türkiye'nin Pençe Kılıç Harekatı sonrası Suriye'de PKK/YPG'lilerle operasyon ve devrilere ara veren ABD, yeniden teröristlerle çalışmaya başladı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ryder, "Suriye Demokratik Güçleri (PKK/YPG) ile ortak operasyonlarımız yeniden başladı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Pençe Kılıç Harekatıyla PKK/ YPG'ye Suriye ve Irak'ta ağır darbe indirdi. Türkiye'nin F-16'larla teröristlerin üzerine bomba yağdırması sonrası ABD, Suriye'de PKK/YPG'lilerle ortak devriyelere ara vermişti. Türkiye'nin hava harekatına ara verip kara harekatını değerlendirdiği dönemde, ABD'den skandal bir açıklama geldi.

TERÖRİSTLERLE YENİDEN OPERASYONLARA BAŞLADILAR

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ryder, "ABD adına şunu ifade edebilirim, Suriye Demokratik Güçleri ile ortak operasyonlarımız yeniden başladı. 9 Aralık itibarıyla tam bir şekilde başladı. Tekrar söylüyorum, orada yerel ortaklarla çalışma odağımız DEAŞ'ın yeniden toparlanmaması üzerinedir." dedi.

TÜRKİYE'NİN OLASI KARA HAREKATINA YORUM YAPMADI

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ryder, Türkiye'nin Suriye'de PKK/YPG'ye yönelik olası kara harekatı konusundaki sorular üzerine yorum yapmayacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Terör örgütü PKK/YPG'nin İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde düzenlediği bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye ve Irak'taki birçok terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlemişti. Pençe Kılıç Harekatı adı verilen harekatın ardından ABD ve PKK/YPG terör örgütü bölgedeki ortak devriyelerini durdurmuştu.

Kaynak: AA
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