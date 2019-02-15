AMERİKA Birleşik Devletleri'nin Suriye
'de terör örgütü PKK/YPG'ye yo¨nelik finansal, askeri ve istihbarat desteğinin ABD
'li vakıflar üzerinden sağladığı, Emniyet Genel Müdürlüğü
'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı
'nın raporunda yer aldı. Polis Akademisi
Başkanlığı'nca 2017 yılının Haziran ayında yayımlanan 'PKK'nın bölgesel terör ağı yapılanması' başlıklı raporda, terör örgütü PKK/YPG'ye desteğin, ABD'deki iki vakıf üzerinden sağlandığı belirtildi. DHA
'nın ulaştığı raporda, söz konusu iki vakfın, ABD'de resmi vakıf- dernek statu¨su¨nde faaliyet gösterdiğine, ayrıca ABD ic¸ hukukunda da yer alan '501C3' numaralı kanun ile kamu yararına çalışan vakıf olarak değerlendirildiğine dikkat çekildi. Bu kanun sayesinde vakıfların kamu yararına çalıştığı için vergi toplayabildiği, vakfa bağışlanan paraların vergiden düşüldüğüne değinildi. Raporda yer alan iki vakıftan HDA'nın, ABD Hazine Bakanlıgˆı'nın I·c¸ Gelir I·daresi'nde 'kamusal vakıf' olarak kayıtlı olduğu, SOLI'nın ise 'kar amacı gu¨tmeyen bir limited s¸irket' olarak gec¸tiği kaydedildi.
Raporda, bu iki kuruluşun Suriye'deki saha mensuplarının askeriyeden, emekli kişilerden olduğu veya benzer eğitim süreçlerinden geçmiş deneyimli gönüllülerden oluştuğuna işaret edilerek, "Bu kurulus¸lar PKK/YPG'ye; sosyal medya o¨rgu¨tlenmesi ve analizleri, web tabanlı o¨rgu¨t iletis¸im ileri teknikleri öğretiyor. Ayrıca belli lokasyonda yerles¸me, yerel nu¨fusla etkiles¸im, genis¸ kitlelerden fon-kaynak temin etmeye dair teknikler aktarıyor" denildi.
Raporda, ayrıca "Bu iki vakfın sitesinde de bu kurulus¸ların PKK/YPG'nin gu¨venini kazanmak ic¸in sahada omuz omuza çalıştıkları videoları bulmak mümkün. Videolarda emekli askerlerin nis¸ancılık, tıbbi yardım, istihbarata dair konularda eğitim verdiği de açıkça beyan edilmektedir" denildi.
Suriye'de YPG'ye yo¨nelik Batı destegˆinin 'DEAS¸'a kars¸ı savas¸' o¨ne su¨ru¨lerek sağlandığı, özellikle de DEAS¸'ın 2014'te Ayn el-Arab'a yo¨nelik saldırısından itibaren ABD'nin, PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla birlikte hareket ettigˆi değerlendirmesi raporda yer aldı. Raporda, "ABD, DEAS¸'a kars¸ı mu¨cadeleyi o¨ne su¨rerek YPG'ye agˆır silahlar da dahil olmak u¨zere c¸ok sayıda silah teslimatı yaptı. Obama
yo¨netimi, PKK'nın uzantılarını DEAS¸'a kars¸ı mu¨cadelede etkili ve faydalı olarak nitelendirirken, ABD, bu su¨rec¸te YPG'nin hava kuvvetleri, YPG'nin ise ABD'nin kara kuvvetleri haline geldiği, ABD'nin uzun su¨redir tero¨r o¨rgu¨tleri listesinde yer alan PKK ile aynı s¸eyler oldugˆunu c¸ok iyi bilmesine rağmen 'daha s¸er' olarak nitelendirdigˆi DEAS¸ tehdidiyle savas¸mak bahanesiyle PKK uzantılarıyla birlikte hareket ettiği ifade ediliyor" denildi.
- Ankara