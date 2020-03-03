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ABD, Suriye'de Türkiye'ye askeri, göçmenlere ise insani yardım yapacak
7 saat önce
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib bölgesi için Türkiye’ye askeri, göçmenlere ise insani yardım yapmayı planladığını söyledi.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib bölgesi için Türkiye'ye askeri, bu bölgedeki göçmenlere ise insani yardım yapmayı planladıklarını söyledi.
Jeffrey, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Hatay sınırında Suriye'deki saldırılardan kaçanlara yapılan uluslararası yardımlarla ilgili bilgi aldı ve incelemelerde bulundu. Craft ve Jeffrey'ye Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield da eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:56
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