ABD, Suriye'de Türkiye'ye askeri, göçmenlere ise insani yardım yapacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD, Suriye'de Türkiye'ye askeri, göçmenlere ise insani yardım yapacak - Son Dakika Dünya

ABD, Suriye'de Türkiye'ye askeri, göçmenlere ise insani yardım yapacak

7 saat önce

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib bölgesi için Türkiye’ye askeri, göçmenlere ise insani yardım yapmayı planladığını söyledi.

ABD, Suriye'de Türkiye'ye askeri, göçmenlere ise insani yardım yapacak, System.String[]

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib bölgesi için Türkiye'ye askeri, bu bölgedeki göçmenlere ise insani yardım yapmayı planladıklarını söyledi.


Jeffrey, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Hatay sınırında Suriye'deki saldırılardan kaçanlara yapılan uluslararası yardımlarla ilgili bilgi aldı ve incelemelerde bulundu. Craft ve Jeffrey'ye Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield da eşlik etti.

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Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:56 
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