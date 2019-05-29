Son Dakika Haberleri: ABD Suriye'de yakalanan 30 kadar IŞİD militanını Irak'a gönderdi
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ABD Suriye'de yakalanan 30 kadar IŞİD militanını Irak'a gönderdi

27 dakika önce

Suriye'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri kuvvetlerinin yakaladığı en az 30 IŞİD militanını Irak'a gönderdiği ortaya çıktı. Irak Mahkemesi söz konusu yabancı savaşcıların 3'ünü idama mahkum etti, 5'ini de ömür boyu hapisle cezalandırıldı.

ABD Suriye'de yakalanan 30 kadar IŞİD militanını Irak'a gönderdi, System.String[]
Suriye'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kuvvetlerinin yakaladığı en az 30 IŞİD militanını Irak'a gönderdiği ortaya çıktı.

Reuters haber ajansı, 2017 sonu ve 2018'de Suriye'de tutuklanan 30 kadar yabancı savaşçının yargılanmak için Irak'a gönderildiği bilgisine ulaştı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:53 
Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Suriye, Dünya
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