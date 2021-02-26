ABD Suriye'deki İran destekli gruplara saldırı düzenledi - Son Dakika

ABD Suriye'deki İran destekli gruplara saldırı düzenledi
26.02.2021 03:17
ABD ordusu, Suriye'de Irak saldırılarıyla ilişkili olduğu gerekçesi ile İran destekli gruplara ait bir hedefe saldırı düzenledi.
ABD ordusu, Suriye'de Irak saldırılarıyla ilişkili olduğu gerekçesi ile İran destekli gruplara ait bir hedefe saldırı düzenledi.
AA muhabirine açıklama yapan ABD'li bir savunma yetkilisi, Bağdat ve Erbil'deki roketli saldırılarla ilişkili olduğu düşünülen ve İran'ın desteklediği Suriye'deki bir gruba ait hedefe saldırı düzenlediklerini teyit etti.
Yetkili, saldırıya ilişkin detay vermezken, Amerikan medyasında yer alan haberlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırıya onay verdiği ve bunun tek bir hava saldırısı olduğu iddia edildi.
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