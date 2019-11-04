Son Dakika Haberleri: ABD Suriye'deki petrol sahalarında devriyelerini sürdürüyor
Son Dakika Güncel ABD Suriye'deki petrol sahalarında devriyelerini sürdürüyor

ABD Suriye'deki petrol sahalarında devriyelerini sürdürüyor

7 saat önce

ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki petrol sahalarında devriyelerini sürdürüyor.

ABD Suriye'deki petrol sahalarında devriyelerini sürdürüyor, System.String[]

ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalindeki petrol sahalarında devriyelerini sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD ordusuna ait zırhlı araç, pikap ve minibüslerden oluşan askeri konvoy, Türkiye-Suriye sınırına 6 kilometre uzaklıktaki Kahtaniye beldesi ile Rümeylan ilçesi arasında, yaklaşık 40 kilometrelik hatta devriye yapıyor.

Kaynaklar, konvoyun aynı zamanda petrol sahalarının bulunduğu söz konusu bölgede inşa edilmesi muhtemel yeni askeri noktalar için keşif yaptığını belirtiyor.

ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde devriyelerini durdurmuş, 1 Kasım'da ise yeniden başlatmıştı.

Rümeylan ilçesinde ABD'nin hava üssü ve 100'den fazla askeri bulunuyor.

AA, ABD'nin 26 Ekim'deki haberinde Rümeylan ve Deyrizor'daki Ömer petrol sahalarına personel taşıyıcıların da yer aldığı en az 45 zırhlı araçtan oluşan takviye gücü gönderdiğini duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:24 Kaynak: AA
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