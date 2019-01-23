ABD Suriye'den Çekilirken Türk Tarafıyla Koordine Halinde Olmalı"

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, ABD'nin Fırat'ın doğusundan çekilmesi sırasında herhangi bir boşluk oluşmaması için Türk tarafıyla koordinasyon halinde olması gerektiğini belirtti.

MUHAMMED ŞEYH YUSUF - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, ABD'nin Fırat'ın doğusundan çekilmesi sırasında herhangi bir boşluk oluşmaması için Türk tarafıyla koordinasyon halinde olması gerektiğini belirtti.



AA muhabirine özel mülakat veren Mustafa, ABD'nin Suriye'den çekilmesi ve Fırat'ın doğusunda kurulacak güvenli bölge konularında değerlendirmelerde bulundu.



ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn başkanlığındaki ABD'li heyetle birkaç gün önce İstanbul'da bir araya geldikleri görüşmeye değinen Mustafa, "olumlu ve faydalı bir görüşme" gerçekleştirdiklerini söyledi.



SMDK Başkanı Mustafa, ABD'nin davetine olumlu cevap verdiklerini ve gelecek ay bu ülkeyi ziyaret edeceklerini belirterek, "SMDK'nın Suriye'de çözüm vizyonunu anlattık. Fırat'ın doğusundaki durumu konuştuk. ABD tarafı da bu bölgeye ilişkin kendi görüşünü beyan etti. Onlara çekilme sırasında herhangi bir boşluk oluşmaması için Türk tarafıyla koordineli olunması gerektiğini söyledik. Fırat'ın doğusu konusunda Türkiye ile sürekli iletişim halinde olma vurgusu yaptık." dedi.



"YPG/PKK Münbiç'ten çekilmeli"



Gerek sahada gerek siyasi süreçte aktif olan ülkelerle iletişimin önemine vurgu yapan Mustafa, "ABD'nin Suriye'den çekilmesi Türk tarafıyla koordine içinde olmalı. ABD güçleri çekilirken, terör örgütleri ya da Esed rejimi ve müttefikleri tarafından doldurulabilecek herhangi bir boşluğun oluşmaması için buna ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.



Mustafa, Fırat'ın doğusu için bir çözüm elde edilebilmesi durumunda Suriye'de siyasi çözümün de kolaylaşacağına inandıklarını dile getirdi.



SMDK'nın başından bu yana ABD ile Türkiye'nin üzerinde anlaştığı yol haritasını takip ettiğini, anlaşmada bazı gelişmelerin olduğunu ve tarafların askıda kalan sorunların çözümü için görüşmeler yürüttüğünü kaydeden Mustafa, "YPG/PKK'nın Münbiç'ten çekilmesi, zorla yerlerinden edilen halkın geri dönmesi, Afrin'de olduğu gibi burada da geri dönen halk tarafından seçilen sivil bir yönetim oluşturulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



"Güvenli bölge siviller için sığınak olmalı"



SMDK'nın daha önce güvenli bölge önerisinde bulunduğunu ve bunun aslında koalisyonun politikalarından biri olduğunu kaydeden Mustafa, "Bu bölge, dini ve etnik mensubiyetine bakılmaksızın Suriye toprakları içinde siviller için güvenli bir sığınak olmalı. Söz konusu bölge, Suriyeli mülteciler ile göçmenlerin dönüşünü de kolaylaştıracaktır." dedi.



Mustafa, meseleyi takip ettiklerini ve güvenli bölge konusunda girişim ve önerilerde bulunacaklarını, bir süre önce bölge sakinlerinden Aşiretler Meclisi oluşturulduğunu aktardı.



Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) de SMDK çatısı altında olduğunu, güvenli bölge için iletişim halinde bulunduklarını ifade eden Mustafa, SMDK'nın başından beri bu bölge için hazır olduğunu söyledi.



"Terör örgütlerini hedef alan operasyonlar konusundaki tutumumuz açık"



Münbiç'te 16 Ocak'ta meydana gelen ve aralarında ABD askerlerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğü saldırıyı "en sert şekilde" kınadıklarını dile getiren Mustafa, Suriye halkı ve muhalefeti olarak terörden çok çektiklerini belirtti.



"Varılan anlaşmalar, güvenli bölge ve ABD-Türkiye koordinasyonundan zarar görenler"in söz konusu saldırıların faili olduğunu savunan Mustafa, SMDK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı gibi terör örgütlerini hedef alan operasyonlar konusundaki tutumunun açık olduğunu vurguladı.



Mustafa, Münbiç yol haritasının başarılı olması konusundaki ABD-Türk mutabakatını da desteklediklerini ifade etti.



"Yeni BM temsilcisi konusunda iyimseriz"



Birleşmiş Milletler'in (BM) yeni Suriye Özel Temsilcisi Geir Pendersen hakkında ise Mustafa, "Önceki temsilci Staffan de Mistura döneminde yaşanan durgunluğun ardından yeni temsilci konusunda iyimseriz. Mistura döneminde siyasi süreç açısından herhangi bir gelişme görememiştik." dedi.



Pendersen'in kapsamlı siyasi süreç hakkında yaptığı konuşmalar dolayısıyla kendilerinde olumlu bir kanaatin oluştuğunu aktaran SMDK Başkanı, yeni BM Temsilcisi'nin "siyasi süreç için tarafsız ve güvenli ortam bulunması" şeklindeki talebine dikkati çekti. Mustafa, insani taraflara yoğunlaşmanın yeni temsilcinin görevleri arasında olacağını kaydetti.



Suriye rejiminin başından bu yana askeri çözümü tercih ettiğini hatırlatan Mustafa şöyle devam etti:



"Rejim imkanları ölçüsünde siyasi süreci engellemeye çalışacak. Çünkü bunun kendi sonu olduğunun farkında. SMDK ve muhalifler olarak, BM kararlarının uygulanmasının tek çözüm olduğu konusunda ısrarcıyız."



ABD Başkanı Donald Trump, 19 ve 20 Aralık 2018'deki mesajlarında, Suriye'de bulunmalarının tek gerekçesi olan DEAŞ'la mücadeleyi tamamladıklarını ilan etmişti. Amerikan güçlerinin eve dönme zamanının geldiğini vurgulayan Trump, sonraki günlerde ABD güvenlik bürokrasisinin telkinleri sonucu "yavaş ve güvenli çekilme" mesajı vermişti.



Trump, güvenli bölge fikrini ortaya atarken ABD'li yetkililer Türkiye'den terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyon yapmayacağı yönünde güvence istemişti. Türkiye, teröristlerin korunması talebine karşı çıkmış, güvenli bölge fikrini ise desteklemişti.



YPG/PKK, Suriye'nin yaklaşık üçte birini işgal etti. Örgütün işgalindeki alanlarda çoğunlukla Araplar yaşıyor. Gençleri zorla silah altına alan örgüt, muhalif sesleri ve kendisine direnen azınlıkları alıkoyuyor. Terör örgütü, yayıldığı Arap topraklarındaki sivilleri, evlerine el koyduktan sonra yer göstermeden yerinden ediyor ya da insanlık dışı koşullarda yaşamaya mahrum bırakıyor.

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