ABD Suriye'den Çekilmeye Başladı

ABD öncülüğündeki Koalisyonun Sözcüsü Albay Sean Ryan, Suriye'den çekilme sürecinin başladığını duyurdu.

ABD öncülüğündeki Koalisyonun Sözcüsü Albay Sean Ryan, Suriye'den çekilme sürecinin başladığını duyurdu.



Ryan, Amerikan Associated Press haber ajansına yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'den planlanmış çekilme sürecimiz başladı." dedi.



Sean Ryan, operasyonel güvenlik nedeniyle çekilme takvimi, lokasyon ya da birliklerin hareketlerine ilişkin detaylı bilgi vermeyeceklerini ifade etti. Haberde, daha fazla detaya ulaşılamadığı, kaç aracın ya da birliğin çekilip çekilmediğinin bilinmediği kaydedildi.



ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki ekipmanın bazılarının çekilmesine başlandığını belirtmişti.



Amerikan CNN televizyonu ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), çekilme operasyonunda kullanılacak gemi ve uçakları belirlediğini iddia etmişti.



Çekilme süreci ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Aralık 2018'de aldığı karar sonrasında başlamıştı. Trump'ın bu kararı Jim Mattis'in Savunma Bakanlığı görevinden istifa etmesine yol açmıştı. Mattis, 1 Ocak'ta görevinden ayrılmadan birkaç gün önce ABD ordusuna çekilme sürecinin başlatılması talimatını vermişti.

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