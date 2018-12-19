Son Dakika Haberleri: ABD Suriye'den Tüm Askerlerini Çekmeyi Planlıyor

ABD Suriye'den Tüm Askerlerini Çekmeyi Planlıyor

1 saat önce

ABD'li yetkililer, Suriye'den tüm askerlerini çekmeyi planlıyor.

ABD Suriye'den Tüm Askerlerini Çekmeyi Planlıyor, System.String[]
ABD'li yetkililer, Suriye'den tüm askerlerini çekmeyi planlıyor.

ABD'den yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye topraklarındaki tüm askerlerini geri çekmeyi düşündüğü bildirildi. ABD'li yetkililer, ABD'nin DEAŞ'ın ele geçirdiği toprakları yeniden ele geçirmeye yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonun sonuna gelindiği için Suriye topraklarındaki tüm askerlerini geri çekmeyi düşündüğünü kaydetti. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:03 Kaynak: İHA

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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