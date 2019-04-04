Son Dakika Haberleri: ABD: Suriye operasyonunun "yıkıcı sonuçları" olur

ABD: Suriye operasyonunun "yıkıcı sonuçları" olur

44 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Türkiye'nin tek taraflı bir askeri eyleminin muhtemel "yıkıcı sonuçları" olacağı uyarısında bulundu.

ABD: Suriye operasyonunun
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Türkiye'nin tek taraflı bir askeri eyleminin muhtemel "yıkıcı sonuçları" olacağı uyarısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:59 

Türkiye, Dışişleri Bakanlığı, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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