ABD: Suriye operasyonunun "yıkıcı sonuçları" olur
44 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Türkiye'nin tek taraflı bir askeri eyleminin muhtemel "yıkıcı sonuçları" olacağı uyarısında bulundu.
ABD
Dışişleri Bakanlığı, Suriye
'de Türkiye
'nin tek taraflı bir askeri eyleminin muhtemel "yıkıcı sonuçları" olacağı uyarısında bulundu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:59
ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor
Türkiye'nin ABD'nin S-400 Tehdidine Tepki: ABD Artık Bir Karar Vermeli
Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor
Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı