ABD Suriye Özel Temsilci James Jeffrey'nin 10 Ocak'ta Türkiye temaslarına başlayacağı öğrenildi. - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD Suriye Özel Temsilci James Jeffrey'nin 10 Ocak'ta Türkiye temaslarına başlayacağı öğrenildi. - Son Dakika

ABD Suriye Özel Temsilci James Jeffrey'nin 10 Ocak'ta Türkiye temaslarına başlayacağı öğrenildi.

6 saat önce

ABD Suriye Özel Temsilci James Jeffrey'nin 10 Ocak'ta Türkiye temaslarına başlayacağı öğrenildi.

ABD Suriye Özel Temsilci James Jeffrey'nin 10 Ocak'ta Türkiye temaslarına başlayacağı öğrenildi., System.String[]

ABD Suriye Özel Temsilci James Jeffrey'nin 10 Ocak'ta Türkiye temaslarına başlayacağı öğrenildi. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:48 Kaynak: İHA
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