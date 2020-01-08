ABD Suriye Özel Temsilci James Jeffrey'nin 10 Ocak'ta Türkiye temaslarına başlayacağı öğrenildi. - Son Dakika

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ABD Suriye Özel Temsilci James Jeffrey'nin 10 Ocak'ta Türkiye temaslarına başlayacağı öğrenildi.
6 saat önce
ABD Suriye Özel Temsilci James Jeffrey'nin 10 Ocak'ta Türkiye temaslarına başlayacağı öğrenildi. Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:48 Kaynak: İHA
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