ABD Suriye Özel Temsilcisi Dışişleri Bakanlığına geldi - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD Suriye Özel Temsilcisi Dışişleri Bakanlığına geldi - Son Dakika

ABD Suriye Özel Temsilcisi Dışişleri Bakanlığına geldi

6 saat önce

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, beraberindeki heyetle birlikte Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Türk heyetiyle görüşmelerde bulunmak için Dışişleri Bakanlığına geldi.

ABD Suriye Özel Temsilcisi Dışişleri Bakanlığına geldi, System.String[]

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, beraberindeki heyetle birlikte Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Türk heyetiyle görüşmelerde bulunmak için Dışişleri Bakanlığına geldi.


ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD'li heyet Dışişleri Bakanlığı'na geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal başkanlığındaki Türk heyetle İdlib'deki gelişmeler ele alınacak. Bu görüşmeden sonra Jeffrey ve beraberindeki heyetinin ikinci durağının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet'in ABD'li heyetle temas kurması öngörülüyor.


ABD tarafından açıklama


ABD tarafından Jeffrey'in Türkiye ziyareti öncesinde de bir açıklama geldi. O açıklamaya göre; İran, Rusya ve Esad'a çağrı yapıldı. Türkiye'deki görüşemeye dönük ise Suriye'deki krize yönelik ortak bir çözümün nasıl bulunacağının ele alınacağı belirtildi. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD ile Esed güçlerinin karşı karşıya geldiği olayda, Rus bayraklı araçlar dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener aynı cenazede yan yana geldi

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:29:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Suriye Özel Temsilcisi Dışişleri Bakanlığına geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]