Son Dakika Haberleri: ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey beraberindeki heyetle Dışişleri Bakanlığına giriş yaptı.
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ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey beraberindeki heyetle Dışişleri Bakanlığına giriş yaptı.

1 saat önce

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey beraberindeki heyetle Dışişleri Bakanlığına giriş yaptı.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey beraberindeki heyetle Dışişleri Bakanlığına giriş yaptı., System.String[]
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey beraberindeki heyetle Dışişleri Bakanlığına giriş yaptı. - ANKARA
Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:02 Kaynak: İHA
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