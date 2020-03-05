ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey VIP yerine yolcu terminalini kullandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey VIP yerine yolcu terminalini kullandı - Son Dakika

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey VIP yerine yolcu terminalini kullandı

6 saat önce

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'den ayrıldı.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey VIP yerine yolcu terminalini kullandı, System.String[]

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'den ayrıldı. İstanbul Havalimanı'nda VIP salonunu kullanmak yerine yolcu terminaline gelen Jeffrey, güvenlik kontrolünden geçtikten sonra THY seferiyle Münih'e gitti.

Türkiye'deki temaslarını tamamlayan ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İstanbul'dan ayrıldı. İstanbul Havalimanı'na korumasıyla birlikte gelen Jeffrey, VIP salonunu kullanmak yerine yolcu terminalini tercih etti. Terminale gelen Jeffrey, güvenlik kontrolünden geçti. Metal kapı dedektörünün sinyal vermesi üzerine güvenlik görevlilerince üzeri aranan Jeffrey, daha sonra bilet ve pasaport işlemlerini yaptırdı. Gazetecilerin sorularına yanıt vermeyen Jeffrey, THY'nin tarifeli seferiyle Münih'e gitti.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

NATO'dan AB'ye mülteci çağrısı: Türkiye ile işbirliğinin yolunu arayın
Sörloth'un babası, oğluna övgü yağdırdı: Yaptığı iş inanılmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e iletti: Anlaşma sağlanmazsa rejim unsurlarını kendi imkanlarımızla temizleriz İdlib Mutabakatı sonrası Türkiye açık kapı politikasında geri adım atmayacak

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 22:11:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey VIP yerine yolcu terminalini kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]