ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geldi - Son Dakika

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geldi

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle birlikte Ankara'ya geldi.

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geldi, System.String[]

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle birlikte Ankara'ya geldi.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyeti getiren uçak, saat 18.40 sıralarında Ankara Esenboğa havalimanına indi. Havalimanı çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Jeffrey, ABD'nin NATO'daki müttefiği Türkiye'nin askerlerinin bugün İdlib'de büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu söyleyerek, bu tehdidin Rusya ve Esed rejiminden geldiğini kaydetti. İdlib'de şehit olan Türk askerleri için başsağlığı dileğinde bulunan Jeffrey, "Biz bugün Ankara'ya gelip, Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek ve mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz." dedi.

Jeffrey'in Ankara temasları kapsamında ilerleyen günlerde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesi bekleniyor.

Görüntü dökümü: Jeffrey'in konuşması

Genel detay

Haber-Kamera:  Haluk KARAASLAN- Fatih ERDOĞAN/ANKARA,-


Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Suriye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 22:39

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geldi - Son Dakika

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