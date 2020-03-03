ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: "Türk ordusu insanlık felaketini önlemeye çalışıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: 'Türk ordusu insanlık felaketini önlemeye çalışıyor' - Son Dakika

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: "Türk ordusu insanlık felaketini önlemeye çalışıyor"

6 saat önce

Boynuyoğun Geçici Barınma Kampı ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın basın açıklamaları HATAY - ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Kampında incelemelerde bulundu.

Boynuyoğun Geçici Barınma Kampı

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın basın açıklamaları HATAY - ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Kampında incelemelerde bulundu. Jeffery ve Craft, Boynuyoğun Geçici Barınma Kampında yaptıkları incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türk ordusu insanlık felaketini önlemeye çalışıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, James Jeffrey, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:23 Kaynak: AA
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