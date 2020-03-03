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ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: "Türk ordusu insanlık felaketini önlemeye çalışıyor"
6 saat önce
Boynuyoğun Geçici Barınma Kampı ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın basın açıklamaları HATAY - ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Kampında incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:23 Kaynak: AA
Boynuyoğun Geçici Barınma Kampı
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın basın açıklamaları HATAY - ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Kampında incelemelerde bulundu. Jeffery ve Craft, Boynuyoğun Geçici Barınma Kampında yaptıkları incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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