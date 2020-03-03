Boynuyoğun Geçici Barınma Kampı

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın basın açıklamaları HATAY - ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Kampında incelemelerde bulundu. Jeffery ve Craft, Boynuyoğun Geçici Barınma Kampında yaptıkları incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.