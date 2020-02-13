ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey:

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye Özel Temsilci James Jeffrey'in Türkiye temasları sonrasında görüşmelere yönelik açıklamalarını sosyal medyada hesabından paylaştı.



ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in sözlerine yer verilen paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda Jeffrey'in, "Her iki ülke de, Rusya'nın Libya'da, Suriye'nin genelinde ve İdlib'de gerçekleşen saldırılardaki rolünden büyük bir endişe duymaktadır. İdlib'deki bu eylemin kabul edilemez olduğunu, ülke genelinde ateşkes çağrısında bulunan BM'nin kilit öneme sahip 2254 sayılı kararını ihlal ettiğini Rus muhataplarımıza net bir şekilde ifade ettik. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin mülteci akınına karşı varoluşsal menfaatlerini savunma, terörle mücadele etme ve Suriye'de savaş suçlusu Esad rejimiyle devam eden ihtilafa çözüm bulma hususunda halkı ve hukuki gerekçelere sahip olduğu konusunda Türkiye ile tamamen hemfikirdir. Türkiye'nin Suriye'de özellikle İdlib'de askeri güç bulundurma noktasındaki bu meşru menfaatlerini anlıyor ve destekliyoruz. Türkiye, sınırlarına bir anda dayanabilecek üç milyon mültecinin tek başına üstesinden gelemez. Türkiye'nin böyle bir şeyin yaşamaması için gerekeni yapma hakkı vardır ve biz de Türklere bu konuda nasıl yardımcı olabileceğimizi değerlendirmek için buradayız" sözlerine yer verildi. - ANKARA