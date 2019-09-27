Son Dakika Haberleri: ABD Suriye Özel Temsilcisi'nden 'güvenli bölge' açıklaması
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ABD Suriye Özel Temsilcisi'nden 'güvenli bölge' açıklaması

15 dakika önce

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin "Mültecilerin dönüşü dahil daha fazla konuyu konuşmaya hazırız. Anlaşmayı mümkün olduğunca hızlı şekilde uyguluyoruz.

ABD Suriye Özel Temsilcisi'nden 'güvenli bölge' açıklaması, System.String[]

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin "Mültecilerin dönüşü dahil daha fazla konuyu konuşmaya hazırız. Anlaşmayı mümkün olduğunca hızlı şekilde uyguluyoruz." dedi

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:16 
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