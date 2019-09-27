ABD Suriye Özel Temsilcisi'nden 'güvenli bölge' açıklaması
15 dakika önce
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin "Mültecilerin dönüşü dahil daha fazla konuyu konuşmaya hazırız. Anlaşmayı mümkün olduğunca hızlı şekilde uyguluyoruz.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin "Mültecilerin dönüşü dahil daha fazla konuyu konuşmaya hazırız. Anlaşmayı mümkün olduğunca hızlı şekilde uyguluyoruz." dedi
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:16
Korkutan İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi: Önce kırılma sonra titreme sesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler: Türkiye oyalanacak bir ülke değil, planlarımızı uygulamaya koyacağız Dolar düşüşünü beşinci güne taşıdı! İşte son durum Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları