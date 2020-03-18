ABD, Suriye sınırındaki üssü Irak ordusuna devretti - Son Dakika
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ABD, Suriye sınırındaki üssü Irak ordusuna devretti

6 saat önce

ABD'nin Irak'ın Suriye sınırında yer alan el-Kaim askeri üssünü Irak ordusuna devrettiği bildirildi.

ABD, Suriye sınırındaki üssü Irak ordusuna devretti, System.String[]

ABD'nin Irak'ın Suriye sınırında yer alan el-Kaim askeri üssünü Irak ordusuna devrettiği bildirildi.


ABD önderliğindeki DAEŞ karşıtı koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Anbar iline bağlı ve Suriye sınırında yer alan el-Kaim askeri üssünü Irak ordusuna devrettiğini belirtildi. Koalisyon güçleri Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, daha önce yaptığı açıklamada koalisyon güçlerinin Irak'ta küçük üslere konuşlandırılmasını istediğini açıklamıştı. Anbar güvenlik güçleri kaynakları, Irak ordusunun söz konusu üssü devraldığını belirterek koalisyon güçlerinin Anbar ilindeki Aynul-Esed üssüne çekildiğini ifade etti.


Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçtiğimiz 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından Irak Meclisi yabancı askerlerin ülkeden çıkarılmasını istemişti. Ocak ayından buyana koalisyon güçlerine 20'den fazla roketli saldırı düzenlendi. Son bir hafta içinde Bağdat'ın kuzeyindeki el-Taci üssüne düzenlenen 2 saldırıda 3 asker hayatını kaybederken 17 asker de yaralanmıştı. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:11 Kaynak: İHA
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