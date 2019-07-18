ABD, Suudi Arabistan'a 500 asker daha gönderiyor
3 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki gerginlikler artarken Suudi Arabistan'a 500 asker daha göndermeye hazırlanıyor.
Amerika Birleşik Devletleri
bölgedeki gerginlikler artarken Suudi Arabistan
'a 500 asker daha göndermeye hazırlanıyor.
CNN'in iki savunma kaynağına dayandırdığı haberine göre Riyad
yakınlarında Prens Sultan Hava Üssüne konuşlandırılmak üzere 500 asker gönderilecek. Kaynaklar, üsteki kalkış pisti ve hangarların geliştirimesinin yanısıra bir Patriot bataryasının yerleştirilmesine hazırlık yapmak üzere küçük bir grup ve destek personelinin halihazırda gönderilmiş olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:52
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