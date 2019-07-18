Son Dakika Haberleri: ABD, Suudi Arabistan'a 500 asker daha gönderiyor
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ABD, Suudi Arabistan'a 500 asker daha gönderiyor

3 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki gerginlikler artarken Suudi Arabistan'a 500 asker daha göndermeye hazırlanıyor.

ABD, Suudi Arabistan'a 500 asker daha gönderiyor, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki gerginlikler artarken Suudi Arabistan'a 500 asker daha göndermeye hazırlanıyor.

CNN'in iki savunma kaynağına dayandırdığı haberine göre Riyad yakınlarında Prens Sultan Hava Üssüne konuşlandırılmak üzere 500 asker gönderilecek. Kaynaklar, üsteki kalkış pisti ve hangarların geliştirimesinin yanısıra bir Patriot bataryasının yerleştirilmesine hazırlık yapmak üzere küçük bir grup ve destek personelinin halihazırda gönderilmiş olduğunu belirtti.
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Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Riyad, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:52 
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