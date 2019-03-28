Son Dakika Haberleri: Abd, Suudi Arabistan'a Nükleer Enerji Desteği İçin 6 Yetkilendirmeyi Onayladı

Abd, Suudi Arabistan'a Nükleer Enerji Desteği İçin 6 Yetkilendirmeyi Onayladı

46 dakika önce

ABD yönetimi, Kongre’nin Kaşıkçı şartı talebine rağmen Suudi Arabistan’a nükleer enerji desteği için 6 yetkilendirmeyi onayladı. ABD Enerji Bakanı Rick Perry’nin Suudi Arabistan’a nükleer enerji desteği için gizlice 6 yetkilendirmeyi onayladığı öne sürüldü. Reuters’taki habere göre, Trump yönetimi sessizce ABD nükleer enerji teknolojisini en az iki nükleer enerji santrali kurmayı amaçlayan Suudi Arabistan’la paylaşmak konusunda […]The post ABD, Suudi Arabistan’a nükleer enerji desteği için 6 yetkilendirmeyi onayladı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Abd, Suudi Arabistan'a Nükleer Enerji Desteği İçin 6 Yetkilendirmeyi Onayladı, System.String[]
ABD yönetimi, Kongre'nin Kaşıkçı şartı talebine rağmen Suudi Arabistan'a nükleer enerji desteği için 6 yetkilendirmeyi onayladı.

ABD Enerji Bakanı Rick Perry'nin Suudi Arabistan'a nükleer enerji desteği için gizlice 6 yetkilendirmeyi onayladığı öne sürüldü.

Reuters'taki habere göre, Trump yönetimi sessizce ABD nükleer enerji teknolojisini en az iki nükleer enerji santrali kurmayı amaçlayan Suudi Arabistan'la paylaşmak konusunda daha geniş bir anlaşma yaptı. Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Rusya dahil olmak üzere birçok ülke bu anlaşma için yarışıyor ve kazananların bu yıl daha sonra Suudi Arabistan tarafından açıklanması bekleniyor.

Perry'nin Part 810 onayları olarak bilinen onayları, şirketlere herhangi bir anlaşma öncesinde nükleer enerji konusunda ön çalışmalar yapmalarına izin veriyor, ancak bir tesise girecek teçhizatı sevk etmiyorlar. Onaylar ilk önce Daily Beast tarafından rapor edildi.

Enerji Bakanlığı Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) belgede, şirketlerin Trump yönetiminden onayları gizli tutmasını istediklerini söyledi.

NNSA belgede, "Bu durumda, (Suudi Arabistan) için özel bir izin alan şirketlerin her biri, izinlerinin halka açık bırakılmaması için bize yazılı olarak istekte bulunduğunu belirtti.

Suudi Prens Muhammed bin Salman geçen yıl CBS'ye, rakibi İran'ın yapması durumunda krallığın nükleer silah geliştireceğini söyledi.

ABD'li gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın geçtiğimiz ekim ayında İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından, nükleer teknoloji ve bilginin Suudi Arabistan'la paylaşılması konulu endişesi arttı.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:27 

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