Son Dakika Haberleri: Abd: suudi arabistan'a patriot bataryası ve radar sistemi göndereceğiz
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Abd: suudi arabistan'a patriot bataryası ve radar sistemi göndereceğiz

1 saat önce

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'a hava savunma sistemleri ve radar sistemleri gönderileceği açıklandı.

Abd: suudi arabistan'a patriot bataryası ve radar sistemi göndereceğiz, System.String[]

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'a hava savunma sistemleri ve radar sistemleri gönderileceği açıklandı.

Pentagon, Suudi Arabistan'a bir Patriot hava savunma sistemi bataryası, 4 radar sistemi göndereceğini, gerekli olması halinde ise 200 asker ve 2 Patriot, THAAD hava savunma sistemi daha göndereceğini açıkladı.

ABD medyası, Suudi Arabistan'ın, güneyini olası Husi saldırılarından korurken, ABD'nin bu desteği ile kuzeyini de koruma altına alacağını duyurdu.

?ABD'li yetkililer, 14 Eylül'de Suudi Arabistan'ın Aramco petrol tesislerine yönelik düzenlenen saldırının arkasında İran'ı göstermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:11 Kaynak: DHA
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