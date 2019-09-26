Abd: suudi arabistan'a patriot bataryası ve radar sistemi göndereceğiz

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'a hava savunma sistemleri ve radar sistemleri gönderileceği açıklandı.

Pentagon, Suudi Arabistan'a bir Patriot hava savunma sistemi bataryası, 4 radar sistemi göndereceğini, gerekli olması halinde ise 200 asker ve 2 Patriot, THAAD hava savunma sistemi daha göndereceğini açıkladı.

ABD medyası, Suudi Arabistan'ın, güneyini olası Husi saldırılarından korurken, ABD'nin bu desteği ile kuzeyini de koruma altına alacağını duyurdu.

ABD'li yetkililer, 14 Eylül'de Suudi Arabistan'ın Aramco petrol tesislerine yönelik düzenlenen saldırının arkasında İran'ı göstermişti.