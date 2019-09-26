ABD Suudi Arabistan'a Patriot gönderiyor

Pentagon, Suudi Arabistan'ın İran'a karşı korunması amacıyla Patriot füze savunma sistemleri göndereceğini açıkladı. Bölgeye ek asker gönderilmesi de gündemde.Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suudi Arabistan'ın güvenliğini sağlamak üzere ilk aşamada bir Patriot bataryası ve dört Sentinel radar sisteminin bu ülkeye gönderileceğini açıkladı.



Pentagon'dan yapılan açıklamada, bunun Suudi Arabistan'ın İran'dan gelebilecek saldırılara karşı korunması amacıyla atılan ilk adım olduğu, gerekli görüldüğünde gönderilmek üzere iki batarya ve bir THAD füze savunma sisteminin de hazır edileceği kaydedildi.



Fransız haber ajansı AFP, 200 askerin de Suudi Arabistan'a gönderilmesinin planlandığını bildirdi.



ABD, Suudi Arabistan'ın iki büyük petrol tesisine 14 Eylül'de havadan düzenlenen saldırılardan Tahran'ı sorumlu tutmuş, saldırıları Yemen'deki İran destekli Husiler üstlenmişti.



ABD göndereceği radar sistemleriyle Suudi Arabistan'ın kuzeyinin daha iyi gözetlenebilmesini amaçlıyor. Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef alan saldırılar, ülkedeki sistemlerin Yemen'deki savaş nedeniyle güneye yoğunlaştığını ve kuzeyde güvenlik boşluğu oluştuğunu ortaya çıkarmıştı.



AP,AFP/BK,CÖ



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