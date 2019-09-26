Son Dakika Haberleri: ABD Suudi Arabistan'a Patriot gönderiyor
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ABD Suudi Arabistan'a Patriot gönderiyor

48 dakika önce

Pentagon, Suudi Arabistan'ın İran'a karşı korunması amacıyla Patriot füze savunma sistemleri göndereceğini açıkladı.

ABD Suudi Arabistan'a Patriot gönderiyor, System.String[]

Pentagon, Suudi Arabistan'ın İran'a karşı korunması amacıyla Patriot füze savunma sistemleri göndereceğini açıkladı. Bölgeye ek asker gönderilmesi de gündemde.Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suudi Arabistan'ın güvenliğini sağlamak üzere ilk aşamada bir Patriot bataryası ve dört Sentinel radar sisteminin bu ülkeye gönderileceğini açıkladı.


Pentagon'dan yapılan açıklamada, bunun Suudi Arabistan'ın İran'dan gelebilecek saldırılara karşı korunması amacıyla atılan ilk adım olduğu, gerekli görüldüğünde gönderilmek üzere iki batarya ve bir THAD füze savunma sisteminin de hazır edileceği kaydedildi.


Fransız haber ajansı AFP, 200 askerin de Suudi Arabistan'a gönderilmesinin planlandığını bildirdi.


ABD, Suudi Arabistan'ın iki büyük petrol tesisine 14 Eylül'de havadan düzenlenen saldırılardan Tahran'ı sorumlu tutmuş, saldırıları Yemen'deki İran destekli Husiler üstlenmişti.


ABD göndereceği radar sistemleriyle Suudi Arabistan'ın kuzeyinin daha iyi gözetlenebilmesini amaçlıyor. Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef alan saldırılar, ülkedeki sistemlerin Yemen'deki savaş nedeniyle güneye yoğunlaştığını ve kuzeyde güvenlik boşluğu oluştuğunu ortaya çıkarmıştı.


AP,AFP/BK,CÖ


(c)


Suudi Arabistan, İran, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:33 
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