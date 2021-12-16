ABD, Suudi Arabistan, BAE ve İngiltere'den Sudan'daki siyasi sürece destek - Son Dakika

ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İngiltere, Sudan'daki askeri darbenin ardından varılan siyasi mutabakatı desteklediklerini ve taraflardan mutabakatın şartlarına uymalarını beklediklerini bildirdi.

ABD, Suudi Arabistan, BAE ve İngiltere, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah Burhan ile Başbakan Abdullah Hamduk arasında 21 Kasım'da varılan siyasi mutabakata ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu mutabakatın ülkede, siyasi zorlukların çözümü ve demokratik geçiş sürecine geri dönmesi için ilk adım olduğuna işaret edilen açıklamada, "Tarafları, siyasi mutabakatta verdikleri sözleri yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve göstericilere yönelik şiddetin soruşturulması için özel komite kurulmasının da memnuniyetle karşılandığı kaydedilerek, ülkedeki olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasına yönelik verilen sözün de bir an önce tutulmasının beklenildiği aktarıldı.

Sudan'da 2023 sonu ya da 2024 başında bir seçim düzenlenmesi için güvenilir bir yol haritası çizilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, Sudan halkının "demokratik, istikrarlı ve barışçıl bir millet" isteğine destek verildi.

Açıklamada, Sudan'da demokratik geçiş için çalışan herkese söz konusu 4 ülkenin her türlü yardıma hazır olduğu vurgulandı.

Sudan'da askeri müdahale

Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi, 25 Ekim sabahı güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Sudan Ordusu Komutanı Burhan, OHAL ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurdu.

Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Hamduk, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da siyasi anlaşmaya imza attı.

Anlaşma kapsamında, Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal etti.

Ülkede 25 Ekim'de başlayan gösteriler, siyasi mutabakat sonrasında hız kesse de sona ermedi.

Merkezi Doktorlar Komitesine göre gösterilerde 45 kişi hayatını kaybetti.