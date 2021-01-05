ABD, Suudi Arabistan-Katar sınırlarının açılmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

ABD, Suudi Arabistan-Katar sınırlarının açılmasını memnuniyetle karşıladı

05.01.2021 05:11
ABD, Suudi Arabistan-Katar sınırlarının açılmasını memnuniyetle karşıladı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ile Katar'ın kara, hava ve deniz sınırlarını karşılıklı olarak açmasından memnuniyet duyduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ile Katar'ın kara, hava ve deniz sınırlarını karşılıklı olarak açmasından memnuniyet duyduklarını açıkladı.

AA muhabirine açıklamada bulunan bir Dışişleri yetkilisi, "Suudi Arabistan ile Katar'ın karşılıklı olarak hava sahası ve sınırlarını açma kararına ilişkin haberlerini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı .

Katar ile diğer Arap ülkeleri arasındaki anlaşmazlığın çözümüne ilişkin ise yetkili, "Katar ile dörtlü grup arasında 3 yıldır devam eden anlaşmazlığın çözümü tüm Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri ve ABD'in menfaatine olacaktır." dedi.

Suudi Arabistan ile Katar arasında sınırlar açıldı

Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırları bu akşam itibarıyla açılmıştı.

Söz konusu sınırların açılması için varılan anlaşmanın resmi imzaları yarın atılacağı konuşulurken, anlaşmaya ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı ve damadı Jared Kushner'in aracılık ettiği belirtiliyor.

Birkaç hafta önce hem Suudi Arabistan hem de Katar'a bir ziyaret gerçekleştiren Kushner'in, her iki ülkenin de liderlerini bu anlaşma için ülkeleri ikna ettiği ifade ediliyor.

Kushner'in, yarınki Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) toplantısı için Suudi Arabistan'a seyahat edeceği ve Katar ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın imza töreninde de hazır bulunacağı kaydediliyor.

Anlaşmanın içeriğinde ne var?

Yarın imzalanacak anlaşmada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in Katar'a 2017'den bu yana uyguladığı hava, kara ve deniz ambargosunu kaldırması bekleniyor.

Buna karşılık olarak ise Katar, 3 Körfez komşusuna açtığı davaları geri çekecek ve taraflar birbirine yönelik medyada yürüttükleri karalama kampanyalarına son verecek.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında arabuluculuk çabaları yürütmüştü.

Kushner, 2 Aralık 2020'de Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmiş, görüşmede, bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı bildirilmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah da 4 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, bütün tarafların nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmelerin gerçekleştiğini duyurmuştu.

Katar ve Suudi Arabistan da Kuveyt'in açıklamasını olumlu karşılamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Körfez İşbirliği Konseyi, Suudi Arabistan, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Suudi Arabistan-Katar sınırlarının açılmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika


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