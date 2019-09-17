Abd: suudi tesisleri seyir füzesiyle iran'dan vuruldu
1 saat önce
ABD, Suudi petrol tesislerine düzenlenen saldırıda 20'den fazla silahlı insansız hava aracıyla birlikte seyir füzesi kullanıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:33 Kaynak: DHA
ABD, Suudi petrol tesislerine düzenlenen saldırıda 20'den fazla silahlı insansız hava aracıyla birlikte seyir füzesi kullanıldığını açıkladı.
Amerikan CBS televizyonuna konuşan ABD'li yetkili, saldırının başlangıç konumlarının da belirlendiğini belirtti. Yetkili, yerlerin İran'ın güneyinde, Basra Körfezi'nin kuzey ucundu olduğunu açıkladı. Yetkili yerel medyaya verdiği demeçte, Suudi Arabistan hava savunmasının Yemen'den gelebilecek Husi saldırılarına karşı güneye yönelik ayarlandığını, bu yüzden kuzeyden gelen füze ve silahlı insansız hava araçlarına karşı etkisiz kaldıklarını belirtti.
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