Power, "B Planı kara yolları, demir yolları ve nehir yollarını içeriyor; mavnaların gönderilmesi, ihracatın hızlı şekilde çıkışı için Ukrayna demir yollarının Avrupa'dakilerle uyumluluğu bakımından yeniden ayarlanmasını da içeriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın himayesinde Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye , Rusya ve Ukrayna arasında yapılan Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesinin imzalanmasından sonra Odessa kentine düzenlenen füze saldırısı üzerine ABD'nin anlaşmaya alternatif aradığı ortaya çıktı.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ABD, tahıl sevkiyatı anlaşmasını bypass etmek için B planı arayışında - Son Dakika

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