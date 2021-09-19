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ABD tahliye uçağının kanadından düşüp hayatını kaybeden Afgan futbolcunun ailesi pilotların yargılanmasını talep etti - Son Dakika

ABD tahliye uçağının kanadından düşüp hayatını kaybeden Afgan futbolcunun ailesi pilotların yargılanmasını talep etti

19.09.2021 14:28

Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil'de ABD tahliye uçağının kanadına tutunan ve düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Afganistan Genç Milli Futbol Takım oyuncusu Zeki Enveri'nin ailesi, pilotların kusurlu olduğunu, yargılanmaları gerektiğini söyledi. "Bu olayda asıl suç pilotların, o uçak sonuçta araba değil, pilotlar görmüyor mu, her yerde kamera var neticede" diyen ağabey Nasır Enveri, bu taleplerinin dışında ABD'den tazminat, kan parası ya da benzer başka bir isteklerinin olmadığını söyledi.

Zeki Enveri'nin 23 yaşındaki ağabeyi Muhammed Nasır Enveri ve 75 yaşındaki babası Hacı Gulam Gavs Enveri, olayla ilgili Kabil'deki Serin Karva semtindeki evlerinde açıklama yaptı. Aile üyeleri, Zeki Enveri'nin futbol aşkı ile dolu bir genç olduğunu, ulusal çapta birçok karşılaşmada boy gösterdiğini, çevresinde çok sevildiğini ve telefon aksesuarı satan dükkanlarında kendilerine yardım eden saygılı biri olduğunu söyledi. Öte yandan, Zeki'nin 12. sınıfta okuduğu, yabancı bir ülkede ekonomi okumayı arzuladığı ve ülkeden ayrılmak istediği aktarıldı.

"HABER VERMEDEN GİTTİ"

Yedi kardeşin en küçüğünün Zeki olduğunu aktaran ağabey Enveri, kardeşinin sosyal medyadan ABD ve Avrupa ülkelerinin Afganları tahliye ettiği haberlerini gördüğünü ve 16 Ağustos sabah 10.00 sularında havaalanına gittiğini söyledi. Enveri, Zeki'nin evden çıktıktan 2 saat sonra hayatını kaybettiğini öğrendiklerini ve sosyal medyaya yansıyan uçaktan düşme görüntülerini daha sonra gördüklerini anlattı.

Cansız bedenini bir gün sonra bulabildiklerini belirten Enveri, Zeki için "Kimseye haber vermeden havaalanına gitmiş. Havaalanının duvarını aştıktan sonra annemi aramış. Demiş ki ben gidiyorum, dua edin." ifadelerini kullandı.

AİLE PİLOTLARIN YARGILANMASINI İSTİYOR

Enveri, uçağın kanatlarında ve iniş takımlarında insanlar olmasına rağmen uçağın havalanması ve ölümlerine yol açmaları nedeniyle pilotları suçlayarak yargılanmalarını istedi. Abi Enveri, "Bu olayda asıl suç pilotların, o uçak sonuçta araba değil, pilotlar görmüyor mu, her yerde kamera var neticede. Aldığımız bilgilere göre o uçağın kanadında 20'den fazla insan vardı. Pilotların yargılanmalarını istiyoruz" dedi. Enveri, bu taleplerinin dışında ABD'den tazminat, kan parası ya da benzer başka bir isteklerinin olmadığını belirtti.

MESSI VE NEYMAR, ZEKİNİN İDOL FUTBOLCULARIYDI

Zeki'nin Afganistan'da birçok futbol maçında yer aldığını aktaran ağabey Enveri, "En sevdiği takım Barselona'ydı. Oyunculardan da Messi ve Neymar'ı severdi. Futbol oynarken, Messi hareketlerini yaparak kendisine Messi diyordu" ifadelerini kullandı.

Enveri, Zeki'nin ölümünün anne ve babası için çok ağır olduğunu dile getirerek, Zeki'nin Afgan Genç Milli Futbol Takımına seçildiğini ancak ülke içinde birçok futbol müsabakasında oynamasına rağmen ülke dışındaki maçlara gidemediğini sözlerine ekledi.

"FUTBOLA GİTME DEMEMİZE RAĞMEN GİDİYORDU"

Zeki'nin spora büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu aktaran baba Enveri, onun spor sevgisini şöyle anlattı: "Futbola öylesine bir tutkuyla bağlıydı ki ayağını ve burnunu defalarca kırdı. Futbola gitme dememize rağmen gidiyordu. Hatta bu yıl bile birkaç defa hastanelik oldu."

NE OLMUŞTU?

Afganistan Genç Milli Futbol Takımı oyuncusu Zeki Enveri, ABD ve NATO güçlerinin Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil'den ayrıldığı sırada ülkeden ayrılmak için ABD askeri kargo uçağının iniş takımlarına girmiş ancak kalkıştan kısa bir süre sonra düşerek hayatını kaybetmişti.

ABD tahliye uçağının kanadından düşüp hayatını kaybeden Afgan futbolcunun ailesi pilotların yargılanmasını talep etti

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Son Dakika Dünya ABD tahliye uçağının kanadından düşüp hayatını kaybeden Afgan futbolcunun ailesi pilotların yargılanmasını talep etti - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: ABD tahliye uçağının kanadından düşüp hayatını kaybeden Afgan futbolcunun ailesi pilotların yargılanmasını talep etti - Son Dakika
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