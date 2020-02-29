ABD-Taliban anlaşması Afganistan'a barış getirecek mi? - Son Dakika
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ABD-Taliban anlaşması Afganistan'a barış getirecek mi?

6 saat önce

Afganistan’da 18 yıldan bu yana devam eden mücadelenin ardından ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşması ülkede istikrarın önünü açacak mı?

ABD-Taliban anlaşması Afganistan'a barış getirecek mi?, System.String[]

Afganistan'da 18 yıldan bu yana devam eden mücadelenin ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Taliban cumartesi günü tarihi barış anlaşmasına imza attı. Anlaşma Amerikan askerlerinin 14 ay içinde kademeli olarak Afganistan'dan çekilmesini öngörüyor. Peki, bu anlaşma Afganistan'da gerçekten barışı getirecek mi? ABD'nin arkasında nasıl bir Afganistan bırakacağı büyük bir soru işareti.


İmzalanan barış anlaşması Taliban ile Afgan hükümeti arasında müzakerelerin kapısını açıyor. Afgan hükümeti başta Amerikan yönetimi olmak üzere yabancı desteğe bağımlı durumda. Meselenin önemli noktalarından birisi eski Taliban mensupları ve bölgesel Afgan savaş ağalarının güç yarışına katılmaları olacak. Afganlar, özellikle de kadın hakları aktivistleri Taliban'ın çökertilmesinden bu yana kazandıkları özgürlüklerini kaybetmekten endişeli.

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Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:06 
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