ABD - Taliban barış görüşmeleri sona erdi; Amerikalı temsilci Kabil'i bilgilendiriyor
9 saat önce
ABD ile Taliban arasında uzun süredir devam eden ve 18 yıllık savaşı sona erdirmeyi amaçlayan barış görüşmelerinin 9'uncu turu sona erdi. Görüşmenin ardından tarafların 'barışa çok yakın' oldukları açıklaması geldi
Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban arasında aylardır devam eden ve 18 yıllık savaşı sona erdirmeyi amaçlayan barış görüşmelerinin 9'uncu turu sona erdi.
Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen görüşmelerin ardından tarafların 'barışa çok yakın' oldukları açıklaması geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:23
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