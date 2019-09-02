Son Dakika Haberleri: ABD - Taliban barış görüşmeleri sona erdi; Amerikalı temsilci Kabil'i bilgilendiriyor
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ABD - Taliban barış görüşmeleri sona erdi; Amerikalı temsilci Kabil'i bilgilendiriyor

9 saat önce

ABD ile Taliban arasında uzun süredir devam eden ve 18 yıllık savaşı sona erdirmeyi amaçlayan barış görüşmelerinin 9'uncu turu sona erdi. Görüşmenin ardından tarafların 'barışa çok yakın' oldukları açıklaması geldi

ABD - Taliban barış görüşmeleri sona erdi; Amerikalı temsilci Kabil'i bilgilendiriyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban arasında aylardır devam eden ve 18 yıllık savaşı sona erdirmeyi amaçlayan barış görüşmelerinin 9'uncu turu sona erdi.


Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen görüşmelerin ardından tarafların 'barışa çok yakın' oldukları açıklaması geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:23 
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