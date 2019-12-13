ABD-Taliban barış görüşmelerine ara verildi - Son Dakika
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ABD-Taliban barış görüşmelerine ara verildi

6 saat önce

Yaklaşık bir hafta önce yeniden başlayan ABD-Taliban barış görüşmelerine, Bagram Hava Üssü saldırıları ve Taliban temsilcilerinin bu konuyu yetkilileriyle görüşmesi için ara verildi.

ABD-Taliban barış görüşmelerine ara verildi, System.String[]

Yaklaşık bir hafta önce yeniden başlayan ABD-Taliban barış görüşmelerine, Bagram Hava Üssü saldırıları ve Taliban temsilcilerinin bu konuyu yetkilileriyle görüşmesi için ara verildi.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önceki gün, ABD'nin Bagram Hava Üssü yakınında yaşanan bombalı ve silahlı saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü Taliban temsilcilerine ilettiğini belirtti.

Taliban'ın barışa ne kadar meyilli olduğunu göstermesi gerektiğini ifade eden Halilzad, örgütün bu konuda Afgan halkının beklentilerine nasıl yanıt vereceğini merak ettiklerini vurguladı.

Halilzad, 2 sivilin ölümüne neden olan saldırı ve Taliban temsilcilerinin bu konuyu yetkilileriyle görüşmesi için barış görüşmelerine ara verildiğini kaydetti.

Görüşmeler tekrar başlayacak

Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Suhail Şahin de barış görüşmelerindeki bazı konuları üst düzey yetkilileriyle istişare etmek için barış görüşmelerine ara verildiğini açıkladı.

ABD'nin Afganistan'da sivillere yönelik hava saldırılarının devam ettiğini öne süren Şahin, ABD'nin de sivillere yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini vurguladı.

Şahin, ABD-Taliban barış görüşmelerinin birkaç gün sonra tekrar başlayacağını iddia etti.

Trump müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül'de Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.

Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.


Barış görüşmeleri süreci


Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.


Hükümetin geçen yıllarda Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunması ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuç alınamadı.


Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine, Afganistan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.


Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:02 Kaynak: AA
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