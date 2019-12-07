ABD Taliban görüşmeleri tekrar başladı

Taliban ile ABD arasındaki diplomatik görüşmeler üç aylık bir aradan sonra Katar'da tekrar başladı. Taraflar Afganistan'da, ABD'nin tarihinin en uzun savaşını resmen sonlandırmaya gayret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Taliban örgütü arasındaki diplomatik görüşmeler Katar'ın başkenti Doha'da tekrar başladı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşık üç ay önce ani bir kararla askıya aldığı görüşmelerin yeniden başlamasıyla, Afganistan'da 2001 yılından beri devam eden savaşın resmen sonlandırılması öngörülüyor.



Varılmaya çalışılan uzlaşı çerçevesinde ABD askerlerinin Afganistan'dan tamamen çekilmesi de gündeme gelirken, Kabil yönetimi ile Taliban arasında doğrudan bir ilişki kurulması hedefleniyor.



Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan ABD'li bir yetkili, "ABD, Doha'daki görüşmelere tekrar katılım gösterdi. Görüşmelerin odağında Afganistan içindeki müzakerelere ve bir ateşkese önayak olması için şiddetin azaltılması bulunuyor" ifadesini kullandı.



Başkan Trump da geçen hafta Afganistan'daki bir ABD üssüne sürpriz bir ziyarette bulunarak Taliban'ın "bir anlaşma yapmak istediğini" açıklamıştı.



Mekik diplomasisi



ABD tarafı için faaliyet gösteren müzakereci Zalmay Halilzad da son birkaç haftadır Afganistan'daki durumun tarafları arasında gizli bir mekik diplomasisi yürütüyor.



Pakistanlı yetkililerle de görüşen Halilzad, üç yıldır Taliban'ın elinde rehin bulunan bir Amerikalı ve bir de Avustralyalı akademisyenin serbest kalmasını sağlayan müzakereleri yürüttü.



Ancak Halilzad'ın aşması gereken bir takım engeller bulunuyor. Kabil yönetimi Taliban'a güvenmezken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah arasındaki iktidar paylaşımı ile oluşturulan Afgan hükümeti de Taliban tarafından ABD'nin kuklası olarak nitelendiriliyor.



Şiddetin gölgesinde müzakere



Şiddeti azaltmak için yürütülen görüşmeler ise bu şiddetin gölgesinde gerçekleşiyor. ABD ordusunun aktardığı bilgilere göre son 24 saatte Afganistan'da yapılan hava saldırılarında 37 Taliban mensubu öldürüldü. Afgan Ulusal Güvenlik Güçleri de ek olarak 22 Taliban mensubunu öldürdüğünü açıkladı.



Eylül ayındaki görüşmelerde Taliban tarafından sunulan güvenlik garantisi karşılığında ABD askerleri çekilmeye başlamış ve Camp David'de gerçekleştirilmesi planlanan bir gizli görüşmede yer almaları için Taliban'a bir davet yapılmıştı.



Ancak bir ABD askerinin öldürülmesi sonrası Trump yaklaşık bir yıldır süren görüşmeleri "öldü" diye nitelendirmiş ve müzakereleri sonlandırmıştı.



Trump, ABD tarihinin en uzun süredir devam eden savaşında halen Afganistan'da konuşlu olan 12 bin ABD askerinin geri dönmesini ve merkezi yönetimin asayişi sağlamasını istiyor.



