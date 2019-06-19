Son Dakika Haberleri: ABD Taliban ile barış görüşmelerine hazırlanıyor
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ABD Taliban ile barış görüşmelerine hazırlanıyor

1 saat önce

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, "Taliban ile 7'nci kez barış görüşmelerine hazırlanıyoruz.

ABD Taliban ile barış görüşmelerine hazırlanıyor, System.String[]
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, "Taliban ile 7'nci kez barış görüşmelerine hazırlanıyoruz. Afganistan'a barışın gelmesini istiyoruz. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi peşinde değiliz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:13 
Afganistan, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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