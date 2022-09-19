ABD ile Taliban arasında mahkum takası yapıldı - Son Dakika
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ABD ile Taliban arasında mahkum takası yapıldı

19.09.2022 13:24
ABD ile Taliban arasında mahkum takası yapıldı

ABD, Taliban'ın elinde tutuklu bulunan bir vatandaşına karşılık Guantanamo hapishanesinde tutulan üst düzey bir Taliban yetkilisini ülkesine gönderdi.

ABD, Taliban'ın elinde tutuklu bulunan bir vatandaşına karşılık Guantanamo hapishanesinde tutulan üst düzey bir Taliban yetkilisini ülkesine gönderdi.

Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, ABD tarafından serbest bırakılan Hacı Beşir Nurzey ile başkent Kabil'de bir basın toplantısı düzenledi.

Muttaki, Nurzey'in serbest bırakılması karşılığında ABD vatandaşı Mark Frerichs'in serbest bırakıldığını kaydetti.

ABD ile Taliban arasında yapılan mahkum takasının iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açacağını söyleyen Muttaki, bazı şeylerin zorlama veya savaş yoluyla sonuç vermeyeceğini dile getirdi.

Muttaki, tüm sorunların çözümünün müzakere yoluyla mümkün olduğunu belirterek, ABD ve müttefiklerinin 20 yıl Afganistan'da savaşmasına rağmen ilerleme kaydedemediğini ancak çok karmaşık ve ağır konuların dahi konuşarak çözüldüğünü kaydetti.

Nurzey ise ABD yönetimi ile Taliban arasındaki mahkum takasının iki ülke arasında barışın aracı olacağını vurguladı.

Taliban'ın kurucu lideri Molla Ömer'e yakınlığıyla bilinen Hacı Beşir Nurzey, 2005 yılında ABD'ye 50 milyon dolar değerinde uyuşturucu sokmakla suçlanarak gözaltına alınmış ve 2009'da New York'taki bir mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ocak 2020'de Afganistan'da kaybolduğu açıklanan ABD vatandaşı Mark Frerichs'ın, Taliban'a yakın bir grup tarafından esir alındığı duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD ile Taliban arasında mahkum takası yapıldı - Son Dakika

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