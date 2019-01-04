Son Dakika Haberleri: ABD Tarihinde İlk: Başörtülü Kongre Üyesi Ilhan Omar Genel Kurulda

ABD Tarihinde İlk: Başörtülü Kongre Üyesi Ilhan Omar Genel Kurulda

1 saat önce

Temsilciler Meclisi'nde, çoğunluğu Cumhuriyetçilerden devralacak olan Demokratların hazırladığı yeni iç tüzükte, üyelerin dini nedenlerden dolayı başlarını kapatmalarını engelleyen madde kaldırıldı.

Temsilciler Meclisi'nde, çoğunluğu Cumhuriyetçilerden devralacak olan Demokratların hazırladığı yeni iç tüzükte, üyelerin dini nedenlerden dolayı başlarını kapatmalarını engelleyen madde kaldırıldı…

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2019/01/03/abd...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:01 Kaynak: Youtube

Dünya
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