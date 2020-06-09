ABD tarihinde ilk siyah kuvvet komutanı atandı - Son Dakika

ABD tarihinde ilk siyah kuvvet komutanı atandı

ABD tarihinde ilk siyah kuvvet komutanı atandı.

ABD tarihinde ilk siyah kuvvet komutanı atandı, System.String[]
ABD tarihinde ilk siyah kuvvet komutanı atandı. ABD Senatosu, siyah Orgeneral Charles Q. Brown Jr.'un Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atamasını onayladı. Böylece ülke tarihinde ilk kez bir Siyahi general kuvvet komutanı olarak görev yapacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak aday gösterdiği Orgeneral Brown, Senato'dan tam destek aldı. 98 senatörün onay verdiği atamaya karşı çıkan olmadı. Atamanın ABD'de siyah George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından başlayan yaygın protestolar sürerken gerçekleşmesi dikkati çekti.

TRUMP'TAN BROWN'A ÖVGÜ

Orgeneral Brown, bu atama öncesinde ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Hava Unsurları Komutanı olarak görev yapıyordu. ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabı Twitter mesajında, "ABD'nin ilk Afroamerikan kuvvet komutanı olarak Orgeneral Charles Brown'ı Hava Kuvvetleri Komutanlığına atama kararım Senato tarafından onaylandı. ABD için tarihi bir gün. Büyük bir vatansever ve lider olan Orgeneral Brown ile yakın çalışma konusunda heyecanlıyım" ifadesini kullandı.


- Abd
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 11:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD tarihinde ilk siyah kuvvet komutanı atandı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı Çılgın antikacının şiire gömdüğü lanetli hazine 5 kişiyi canından etti Görevinden dolayı dev kayanın üstünde tek başına yaşıyor Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu         
00:36
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur         
00:03
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi         
23:57
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi         
23:49
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi         
23:21
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler         
23:13
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor         
23:08
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi         
23:05
Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi         
22:57
Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı         
22:54
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti         
22:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık         
22:39
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri         
22:26
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük         
22:22
Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi         
22:13
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı         
22:12
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır         
22:05
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı         
22:00
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü         
22:00
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış         
21:42
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor         
21:35
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın         
21:32
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu         
21:18
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek 2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek         
21:17
Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü         
21:00
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı         
20:50
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi         
20:50
İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı         
20:49
Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı         
20:49
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi         
20:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 06:25:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD tarihinde ilk siyah kuvvet komutanı atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]