Son Dakika Haberleri: "ABD tarihinin en tehlikeli seri katili" 93 kişiyi öldürmüş
Son Dakika Güncel 'ABD tarihinin en tehlikeli seri katili' 93 kişiyi öldürmüş

"ABD tarihinin en tehlikeli seri katili" 93 kişiyi öldürmüş

58 dakika önce

NEW ABD'de, 79 yaşındaki mahkum Samuel Little'ın, ülke genelinde 90'dan fazla cinayetten sorumlu olduğu ortaya çıktı.

NEW ABD'de, 79 yaşındaki mahkum Samuel Little'ın, ülke genelinde 90'dan fazla cinayetten sorumlu olduğu ortaya çıktı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), mahkum Samuel Little'ın, 1970-2005 yılları arasında ülke genelinde çoğu siyahi kadın 93 kişiyi boğarak öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine araştırmalarını derinleştirdi.

Mahkumun itiraflarını inceleyen FBI, Florida, Arkansas, Kentucky, Nevada, Louisiana gibi eyaletlerde işlenen 50 cinayeti şu ana kadar doğruladıklarını açıkladı.

Yetkililer, eski bir boksör olarak ülkeyi dolaşan Little'ın kurbanlarını toplumun dışında kalmış uyuşturucu bağımlısı ve sorunlu kişilerden seçtiğini ve bir çoğunun ölüm soruşturmasının aşırı doz, kaza veya bilinmeyen nedenlere bağlı olarak kapatıldığının tesbit edildiğini aktardı.

California'daki bir hapishanede 2012'den bu yana yatan mahkum Little, birden fazla ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

"ABD tarihinin en tehlikeli seri katili"

Mahkumun itiraflarından hareketle ülke genelinde on yıllardır çözülemeyen cinayet dosyalarını tekrar açan FBI yetkilileri, Little'ı, "ABD tarihinin en tehlikeli seri katili" olarak tanımladı.

Little'dan önce ülke tarihinde en tehlikeli seri katil olarak 1970'lerde en az 33 çocuk ve gencin ölümünden sorumlu John Wayne Gacy ve 1974-1978 yıllarında 30 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden Ted Bundy gösteriliyordu.

Dünya çapında ise 2000 yılında yakalanan ve 250 kişinin ölümünden sorumlu tutulan İngiliz pratisyen Harold Shipman, en tehlikeli seri katil olarak biliniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristbaşı Salih Müslim: ABD askerleriyle birlikte çalışmaya devam ediyoruz
Pentagon'dan Güvenli Bölge Harekatı açıklaması: Askerlerimizi çektik Suriye'den çekilme kararı sonrası Trump "çok gizli" toplantıya çağrıldı ABD'ye yerleşen Aleyna Tilki'den ilk fotoğraf geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 00:39:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "ABD tarihinin en tehlikeli seri katili" 93 kişiyi öldürmüş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]