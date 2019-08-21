Son Dakika Haberleri: ABD, Tayvan'a 8 milyar dolarlık F-16 satışına onay verdi
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ABD, Tayvan'a 8 milyar dolarlık F-16 satışına onay verdi

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığının, Tayvan'a 8 milyar dolar değerinde 66 F-16 Blok 70 tipi uçağının satışına onay verdiği bildirildi.

ABD, Tayvan'a 8 milyar dolarlık F-16 satışına onay verdi, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığının, Tayvan'a 8 milyar dolar değerinde 66 F-16 Blok 70 tipi uçağının satışına onay verdiği bildirildi.
Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:50 
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