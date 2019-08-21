ABD, Tayvan'a 8 milyar dolarlık F-16 satışına onay verdi
1 saat önce
ABD Dışişleri Bakanlığının, Tayvan'a 8 milyar dolar değerinde 66 F-16 Blok 70 tipi uçağının satışına onay verdiği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığının, Tayvan
'a 8 milyar dolar değerinde 66 F-16 Blok 70 tipi uçağının satışına onay verdiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:50
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