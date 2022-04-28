ABD, Tayvan'ı Çin'e karşı "asimetrik savunmaya" hazırlıyor - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Bliken, Tayvan'ın Çin'e karşı "asimetrik savunmayı" düşünmesi için Taipei yönetimiyle yakından çalıştıklarını söyledi.

Blinken, ABD Dışişleri Bakanlığının 2023 mali yılı bütçesi üzerine Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Alt Komitesinde soruları yanıtladı.

Çin'in son birkaç yılda Tayvan'a karşı giderek daha agresif davrandığını kaydeden Blinken, bu durumdan kaygılandıklarını belirtti.

Bakan Blinken, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya Ukrayna'ya saldırılarından dolayı verdiği tepkinin Pekin tarafından yakından izlendiğini, Moskova'ya yönelik yıkıcı yaptırımların yanı sıra Ukrayna'ya verilen silah desteğinin de Pekin'de dikkatlerden kaçmadığını belirterek, Çin yönetiminin bundan ders çıkarabileceğini beklediklerini söyledi.

Diğer taraftan Tayvan'ın kendini savunmak için bu ülkeye gerekli silah ve ekipman satış ve temininin önemli olacağına işaret eden Blinken, 2017'den bu yana Tayvan'a Dış Askeri Satış kapsamında 18 milyar dolarlık askeri satış yaptıklarını, Doğrudan Ticari Satışlar kapsamında da 2,5 milyar dolarlık satış gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Blinken şöyle devam etti:

"Aynı zamanda Tayvan'ın Pekin'den gelebilecek her türlü potansiyel saldırganlığa karşı asimetrik savunmayı düşünmesini sağlamak istiyoruz ve onlarla bu konuda yakın çalışıyoruz. Bu yoldan devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bölgedeki statüko hem Pekin hem de Washington tarafından korunurken demokrasisinin gelişmesi konusunda Tayvan'da onlarca yıldır bir başarımız var. Pekin bu statükoya meydan okuyor ve herhangi bir olası saldırıyı caydırmak için Tayvan'ın kendini savunma araçlarına sahip olduğundan emin olmamız gerekiyor."

Tunus'ta demokratik süreç yeniden rayına oturtulursa yardım yapılacak

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in Temsilciler Meclisi'ni feshetmesine ilişkin kaygılara da yanıt veren Blinken, Tunus'un Arap Devrimlerinin yaşandığı ülkelere göre bir başarı öyküsü olduğunu ve ABD'nin bu ülkeyi uzun bir süredir desteklediğini aktardı.

Blinken, "Parlamentonun tek taraflı olarak feshedilmesi konusundaki derin endişenizi paylaşıyorum. Şeffaf, kapsayıcı ve siyasi partileri de içine alacak bir sivil toplum reform süreci için baskı yaptığımız konusunda cumhurbaşkanının yardımcısıyla birkaç kez görüştüm. Temmuzda referandum ve aralıkta parlamento seçimleri düzenlemeyi taahhüt ediyor. İdeal olarak, bu çok daha hızlı olabilirdi." dedi.

Anayasa'nın reform gündemi için çevrim içi bir istişare süreci yapıldığını hatırlatan Blinken, bu sürecin çevrim içi olması dolayısıyla katılımın çok az olduğu ve bunun iyiye işaret olmadığını dile getirdi.

Blinken, dışişleri bütçesinde Tunus'a devam eden ekonomik krizde yardımcı olacak bütçe desteği olduğunu ancak bu desteğin ülkede demokratik sürecin yeniden rayına oturmasıyla sağlanacağını ifade etti.