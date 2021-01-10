ABD, Tayvan'la ilişkilerindeki tüm kısıtlamaları kaldırıyor - Son Dakika

ABD, Tayvan'la ilişkilerindeki tüm kısıtlamaları kaldırıyor

10.01.2021 00:59
ABD, Tayvan'la ilişkilerindeki tüm kısıtlamaları kaldırıyor, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Tayvan'la ilişkilerindeki tüm kısıtlamaları kaldırdıklarını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Tayvan'la ilişkilerindeki tüm kısıtlamaları kaldırdıklarını duyurdu.

Pompeo, Donald Trump yönetiminin görevi devretmesine günler kala ABD-Tayvan ilişkilerine dair yeni bir adım attı.

Tayvan'ın dinamik ve müttefik bir ülke olduğunu ancak bugüne kadar ABD-Çin ilişkilerini dengeleyebilmek amacıyla kendi kendilerine bazı sınırlandırmalar getirdiklerini belirten Pompeo, "Bugün kendi kendimize getirdiğimiz tüm kısıtlamaları kaldırıyorum." ifadesini kullandı.

Pompeo, ABD'nin dünyanın birçok yerinde "resmi olmayan" müttefiklerle ilişkilerini sürdürdüğünü ve Tayvan'ın artık bir istisna sayılmayacağını sözlerine ekledi.

Bakan Pompeo, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın kısa süre içerisinde Tayvan'ı ziyaret edeceğini duyurmuş, Çin ise bu tür bir ziyarete şiddetle karşı çıkacaklarını açıklamıştı.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Tayvan'la ilişkilerindeki tüm kısıtlamaları kaldırıyor - Son Dakika


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